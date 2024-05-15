Росія обстріляла Миколаїв: шестеро людей постраждали – фото

Пожежу, яка виникла після ракетного удару, ліквідовано

Миколаїв (Фото: ДСНС)

Удень 15 травня Росія вдарила по Миколаєву. Внаслідок удару шестеро людей зазнали поранень, на місці влучання зайнялася пожежа, яку ліквідували вогнеборці. Відповідні світлини опублікувала Державна служба з надзвичайних ситуацій.

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У ДСНС зазначили, що горіла територія СТО в одному з районів міста, зокрема будівля та припарковані поруч автомобілі, на площі 400 кв. м. Пожежу ліквідували вогнеборці.

Миколаїв (Фото: ДСНС)

Миколаїв (Фото: ДСНС)

Миколаїв (Фото: ДСНС)

15 травня вдень російська армія атакувала Дніпро, попередньо відомо про двох загиблих людей, є поранені.