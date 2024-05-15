Росія обстріляла Миколаїв: шестеро людей постраждали – фото
Удень 15 травня Росія вдарила по Миколаєву. Внаслідок удару шестеро людей зазнали поранень, на місці влучання зайнялася пожежа, яку ліквідували вогнеборці. Відповідні світлини опублікувала Державна служба з надзвичайних ситуацій.
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У ДСНС зазначили, що горіла територія СТО в одному з районів міста, зокрема будівля та припарковані поруч автомобілі, на площі 400 кв. м. Пожежу ліквідували вогнеборці.
15 травня вдень російська армія атакувала Дніпро, попередньо відомо про двох загиблих людей, є поранені.
- Напередодні Росія тричі атакувала Нікополь дронами, також обстрілювала з артилерії.
- Унаслідок російських ударів відомо про загиблого й постраждалого. Зруйнований приватний будинок, ще дев'ять — пошкоджені.