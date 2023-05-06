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Россия обстреляла Никополь из РСЗО "Град" и тяжелой артиллерии, выпущено более 40 снарядов

Цей матеріал також доступний українською
06.05.2023, 11:32
Россия обстреляла Никополь из РСЗО
Сергей Лысак (Фото: Днепропетровская ОВА)

Российские оккупанты обстреляли Никополь из РСЗО "Град" и тяжелой артиллерии, выпущено более 40 снарядов. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Рашисты не унимаются. Из "Града" и тяжелой артиллерии ударили по Никополю. Выпустили более четырех десятков снарядов", – сообщил глава ОВА.

По информации Лысака, снаряды оккупантов попали по промышленному предприятию.

"Ранены трое работников. Это мужчины 48, 50 и 58 лет. Последствия атаки уточняются", – сообщил глава ОВА.

Наталія Медведєва
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