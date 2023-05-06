Россия обстреляла Никополь из РСЗО "Град" и тяжелой артиллерии, выпущено более 40 снарядов

Российские оккупанты обстреляли Никополь из РСЗО "Град" и тяжелой артиллерии, выпущено более 40 снарядов. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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"Рашисты не унимаются. Из "Града" и тяжелой артиллерии ударили по Никополю. Выпустили более четырех десятков снарядов", – сообщил глава ОВА.

По информации Лысака, снаряды оккупантов попали по промышленному предприятию.

"Ранены трое работников. Это мужчины 48, 50 и 58 лет. Последствия атаки уточняются", – сообщил глава ОВА.

Ночью российские оккупанты атаковали "шахедами" Днепропетровскую область. Силы ПВО сбили все вражеские дроны.

Вечером Россия ударила управляемыми авиабомбами по Глухову, повреждены 44 жилых дома.

Наталія Медведєва

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