Россия обстреляла Никополь из РСЗО "Град" и тяжелой артиллерии, выпущено более 40 снарядов
06.05.2023, 11:32
Сергей Лысак (Фото: Днепропетровская ОВА)
Российские оккупанты обстреляли Никополь из РСЗО "Град" и тяжелой артиллерии, выпущено более 40 снарядов. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
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"Рашисты не унимаются. Из "Града" и тяжелой артиллерии ударили по Никополю. Выпустили более четырех десятков снарядов", – сообщил глава ОВА.
По информации Лысака, снаряды оккупантов попали по промышленному предприятию.
"Ранены трое работников. Это мужчины 48, 50 и 58 лет. Последствия атаки уточняются", – сообщил глава ОВА.
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