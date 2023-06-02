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Россия обстреляла поселок у Запорожья, попала в многоэтажку, есть погибшие и раненые – ОВА

Цей матеріал також доступний українською
02.06.2023, 15:36
Россия обстреляла поселок у Запорожья, попала в многоэтажку, есть погибшие и раненые – ОВА - Фото
Фото: Ассоциация городов Украины

Российская армия обстреляла поселок Камышеваха в Запорожской области, убила и ранила мирных жителей. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

"Четыре мирных жителя ранены и двое погибли в Камышевахе – результат террористического акта РФ", – сообщил Малашко.

По данным главы ОВА, россияне атаковали многоэтажное здание в поселке.

Минно-взрывные травмы получили женщины 41, 84 и 87 лет, а также 21-летний мужчина. От полученных травм погибли женщины 44 и 77 лет.

  • 1 июня российские террористы почти всю ночь обстреливали из артиллерии Бериславский, Херсонский район Херсонской области и сам областной центр. Разрушены жилые дома, один человек погиб, двое получили ранения, в том числе 3-летняя девочка. 
Наталья Медведева
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обстрелвійназапорожская областькамышеваха
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