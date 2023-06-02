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Росія обстріляла селище біля Запоріжжя, влучила по багатоповерхівці, є загиблі та поранені – ОВА

Этот материал также доступен на русском
02.06.2023, 15:36
Росія обстріляла селище біля Запоріжжя, влучила по багатоповерхівці, є загиблі та поранені – ОВА - Фото
Фото: Асоціація міст України

Російська армія обстріляла селище Комишуваха у Запорізькій області, вбила та поранила мирних жителів. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Чотири мирні мешканці поранені та двоє загинули в Комишувасі – результат терористичного акту РФ", – повідомив Малашко.

За даними глави ОВА, росіяни атакували багатоповерхову будівлю у селищі.

Мінно-вибухові травми отримали жінки 41, 84 та 87 років, а також 21-річний чоловік. Від отриманих травм загинули жінки 44 та 77 років.

  • 1 червня російські терористи майже всю ніч обстрілювали з артилерії Бериславський, Херсонський район Херсонської області та сам обласний центр. Зруйновано житлові будинки, одна людина загинула, двоє зазнали поранень, серед них 3-річна дівчинка.
Наталія Медведєва
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війнаобстрілЗапорізька областьКомишуваха
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