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Росіяни майже всю ніч обстрілювали Херсонщину, поранили трирічну дитину – фото

Этот материал также доступен на русском
01.06.2023, 13:49
Росіяни майже всю ніч обстрілювали Херсонщину, поранили трирічну дитину – фото - Фото
Знімок з екрану 2023-06-01 о 13.37.49

Російські терористи майже всю ніч обстрілювали з артилерії Бериславський, Херсонський райони Херсонщини і сам обласний центр. Зруйновані житлові будинки, одна людина загинула, двоє дістали поранень, зокрема 3-річна дівчинка. Про це повідомляє МВС.

Внаслідок обстрілу села Дніпровське Херсонського району загинув 64-річний чоловік. У селі Широка Балка Станіславської громади постраждала 3-річна дівчинка, дитина отримала поранення голови, її госпіталізували у медзаклад.

У Херсоні пошкоджені десятки приватних будинків, багатоповерхівки, автомобілі, лінії електропередач, дорожнє покриття. Поранено 65-річного чоловіка, його госпіталізували.

Рятувальники ліквідували пожежі, що виникли внаслідок обстрілів.

Росіяни майже всю ніч обстрілювали Херсонщину, поранили трирічну дитину – фото

Росіяни майже всю ніч обстрілювали Херсонщину, поранили трирічну дитину – фото

Росіяни майже всю ніч обстрілювали Херсонщину, поранили трирічну дитину – фото

Росіяни майже всю ніч обстрілювали Херсонщину, поранили трирічну дитину – фото

Росіяни майже всю ніч обстрілювали Херсонщину, поранили трирічну дитину – фото

Росіяни майже всю ніч обстрілювали Херсонщину, поранили трирічну дитину – фото

Росіяни майже всю ніч обстрілювали Херсонщину, поранили трирічну дитину – фото

Росіяни майже всю ніч обстрілювали Херсонщину, поранили трирічну дитину – фото
  • Сьогодні, 1 червня, вночі Росія знову атакувала Київ з повітря балістичними ракетами. Всі цілі були збиті протиповітряною обороною, проте є руйнування та жертви внаслідок падіння уламків. Серед загиблих – 9-річна дитина.

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Вадим Ребрина
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