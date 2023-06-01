Россияне почти всю ночь обстреливали Херсонскую область, ранили трехлетнего ребенка – фото

Российские террористы почти всю ночь обстреливали из артиллерии Бериславский, Херсонский район Херсонской области и сам областной центр. Разрушены жилые дома, один человек погиб, двое получили ранения, в том числе 3-летняя девочка. Об этом сообщает МВД.

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В результате обстрела села Днепровское Херсонского района погиб 64-летний мужчина. В селе Широкая Балка Станиславской общины пострадала 3-летняя девочка, ребенок получил ранения головы, его госпитализировали в медучреждение.

В Херсоне повреждены десятки частных домов, многоэтажки, автомобили, линии электропередачи, дорожное покрытие. Ранен 65-летний мужчина, его госпитализировали.

Спасатели ликвидировали пожары, возникшие в результате обстрелов.

Сегодня, 1 июня, ночью Россия снова атаковала Киев с воздуха баллистическими ракетами. Все цели были сбиты противовоздушной обороной, однако есть разрушения и жертвы в результате падения обломков. Среди погибших – 9-летний ребенок.

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