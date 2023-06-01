Гибель людей в Киеве. Кличко: Установить, было ли закрыто укрытие, сейчас невозможно

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что расследование должно установить, было ли закрыто укрытие поликлиники в Деснянском районе. Сейчас, по его словам, это невозможно сделать, поскольку взрывом выбило все двери. Об этом Кличко сказал на месте происшествия, сообщает ОбщественСуспильненое.

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Он также сообщил обновленные данные по пострадавшим: трое погибших и 19 раненых, из которых семь госпитализированы.

Между тем, Офис генпрокурора сообщает , что "в столичной поликлинике, где не открыли укрытие во время воздушной тревоги, продолжаются следственные действия".

По данным следствия, в ночь на 1 июня во время ракетной атаки российских оккупантов в столице погибли три человека, в том числе ребенок 2012 г.р. Еще 15 человек получили телесные повреждения разной степени тяжести – 11 из них госпитализированы в лечебные учреждения.

Допрашиваются руководство и персонал медучреждения для установления должностных лиц, ответственных за эксплуатацию укрытия и обеспечения свободного доступа к нему во время объявления воздушной тревоги, сообщили в ОГП.

Кличко пишет, что обломок ракеты упал у входа в медучреждение через четыре минуты после объявления воздушной тревоги.

"Сейчас следствие устанавливает, открыто ли было укрытие. Были ли в нем люди. По информации спасателей, после повреждения поликлиники, из нее выводили группу людей", – написал Кличко.

Также мэр утверждает, что в школе рядом с поликлиникой укрытие было открытым и в нем находились люди.

Пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец сообщила LIGA.net, что ни одно лицо не задержано. Охранник медучреждения, имеющий визуальные признаки алкогольного опьянения, был доставлен в полицию для выяснения обстоятельств, после чего его повезли на освидетельствование, на которое он согласился добровольно, сообщила представитель прокуратуры.

"Его действиям будет дана правовая оценка, но сначала выясняем ответственность со стороны именно служебных лиц этого медучреждения", – отметила Максимец.

Ранее и сам Кличко, и глава МВД Игорь Клименко сообщали, что укрытие было закрыто.

Сегодня, 1 июня, ночью Россия снова атаковала Киев с воздуха баллистическими ракетами. Все цели были сбиты противовоздушной обороной, однако есть разрушения и жертвы в результате падения обломков. Среди погибших – ребенок.

Житель Деснянского района Киева, где ночью в результате российского ракетного удара погибли три человека, утверждает, что укрытие, к которому прибежали люди во время воздушной тревоги, было закрыто. Эту информацию подтвердили Кличко и Клименко.

Полиция Киева открыла уголовное производство по статье о служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.

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