Загибель людей у Києві. Кличко вже каже, що встановити, чи було зачинене укриття, зараз неможливо

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що розслідування має встановити, чи було зачинене укриття поліклініки в Деснянському районі. Зараз, за його словами, це неможливо зробити, оскільки вибухом вибило всі двері. Про це Кличко сказав на місці події, повідомляє Суспільне.

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Він також повідомив оновлені дані щодо постраждалих: троє загиблих та 19 поранених, з яких семеро госпіталізовані.

Тим часом Офіс генпрокурора повідомляє, що "у столичній поліклініці, де не відкрили укриття під час повітряної тривоги, тривають слідчі дії".

За даними слідства, в ніч на 1 червня під час ракетної атаки російських окупантів у столиці загинуло троє людей, зокрема й дитина 2012 р.н. Ще 15 осіб отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості – 11 з них госпіталізовані до лікувальних закладів.

Допитують керівництво та персонал медзакладу для встановлення посадових осіб, відповідальних за експлуатацію укриття та забезпечення вільного доступу до нього під час оголошення повітряної тривоги, повідомили в ОГП.

Кличко пише, що уламок ракети впав біля входу до медзакладу через чотири хвилини після оголошення повітряної тривоги.

"Зараз слідство встановлює, чи відчиненим було укриття. Чи були в ньому люди. Бо, за інформацією рятувальників, після пошкодження поліклініки, з неї виводили групу людей", – написав Кличко.

Також мер стверджує, що у школі поруч з поліклінікою укриття було відкритим і в ньому були люди.

Прессекретар прокуратури Києва Надія Максимець повідомила LIGA.net, що жодну особу не затримано. Охоронця медзакладу, який має візуальні ознаки алкогольного сп’яніння, було доставлено до поліції для з’ясування обставин, після чого його повезли на освідування, на яке він погодився добровільно, повідомила представниця прокуратури.

"Його діям буде надана правова оцінка, але спершу з’ясовуємо відповідальність з боку саме службових осіб цього медзакладу", – зауважила Максимець.

Раніше і сам Кличко, і голова МВС Ігор Клименко повідомляли, що укриття було зачинене.

Сьогодні, 1 червня, вночі Росія знову атакувала Київ з повітря балістичними ракетами. Всі цілі були збиті протиповітряною обороною, проте є руйнування та жертви внаслідок падіння уламків. Серед загиблих – дитина.

Мешканець Деснянського району Києва, де вночі внаслідок російського ракетного удару загинули троє осіб, стверджує, що укриття, до якого прибігли люди під час повітряної тривоги, було зачинене. Цю інформацію підтвердили Кличко та Клименко.

Поліція Києва відкрила кримінальне провадження за статтею про службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.

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