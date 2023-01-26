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Россия ночью обстреляла Запорожье: есть погибшие и раненые – фото

Цей матеріал також доступний українською
26.01.2023, 14:03
Россия ночью обстреляла Запорожье: есть погибшие и раненые – фото - Фото
Фото: zap.gp.gov.ua

В результате ночного российского обстрела Запорожского района погибли три человека, семь получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба Запорожской областной прокуратуры.

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Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК).

Россия ночью обстреляла Запорожье: есть погибшие и раненые – фото

По данным следствия, 26 января, в 03:40 российские военные из ЗРК С-300 нанесли два ракетных удара по объекту критической инфраструктуры в Запорожском районе. Предварительно три человека погибли, еще семь ранены. Разрушено техническое оборудование и сооружения. После взрыва на территории предприятия произошел пожар, который сейчас ликвидирован.

Россия ночью обстреляла Запорожье: есть погибшие и раненые – фото

Также около 10:00 во время проведения активных следственных действий и поисково-спасательной операции на месте происшествия произошел повторный обстрел этого инфраструктурного объекта. По предварительным данным, пострадавших нет.

Россия ночью обстреляла Запорожье: есть погибшие и раненые – фото

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Вадим Ребрина
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обстрел война Запорожье
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