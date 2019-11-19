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Россия отрабатывает кибератаки в Украине - СНБО

Россия отрабатывает кибератаки в Украине - СНБО - Фото
Алексей Данилов (Фото: пресс-служба СНБО)
19.11.2019, 15:55

В дальнейшем эти методы могут быть использованы против НАТО и Евросоюза

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Россия отрабатывает в Украине кибератаки, которые впоследствии могут быть использованы против стран НАТО и Европейского Союза. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

На встрече с председателем представительства НАТО в Украине Александером Винниковым Данилюк отметил, что Украина и Альянс должны активизировать сотрудничество в сфере кибербезопасности, а также обсудил, в частности, материальную, техническую и консультативно-совещательную помощь, оказываемую Украине в рамках трастовых фондов НАТО.

Винников подчеркнул, что Альянс поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, и будет продолжать "совместную работу на благо ее евроатлантической интеграции".

  • В мае генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс готов применить все доступные средства при ответе на кибератаки со стороны России или других стран с враждебными намерениями.

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нато снбо кибератаки Алексей Данилов Александер Винников
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