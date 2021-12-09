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Россия перебросила дивизион ЗРК "Бук" под Воронеж – CIT

Цей матеріал також доступний українською
09.12.2021, 12:15
Россия перебросила дивизион ЗРК
Скриншот с видео (Фото: "Записки охотника")

Зенитный ракетный комплекс "Бук" и множество военной техники заметили на железнодорожных платформах на станции Масловка в пригороде Воронежа (Россия) менее чем в 140 км от границы с Украиной. Бортовые номера установок окрашены, пишет российская расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) со ссылкой на Telegram-канал "Записки охотника".

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Масловка, Воронезька обл., Росія (Скриншот: Google Maps)

На первой записи можно увидеть самоходные артиллерийские установки "Мста-С", танки Т-80У, а также самоходную огневую установку 9А310М1 и пускозарядную установку 9А39М1 зенитного ракетного комплекса "Бук-М1". Рядом стоят транспортные машины 9Т229 на шасси КрАЗ-255 с транспортными контейнерами 9Я266 для ракет.

На другом видео расследователи увидели эшелон с другими установками комплекса, а также с радиолокационной станцией 9С18М1 "Купол".

"Эти данные позволяют сделать вывод, что несмотря на переговоры Байдена и Путина, сосредоточение российских войск в областях, граничащих с подконтрольной украинским властям территорией, продолжается", – подытожили расследователи.

Telegram-канал "Записки охотника", являющийся источником СІТ, был создан в 2019 году и публикует новости о ВВС России. Другого подтверждения, что технику перебросили в Воронеж, пока нет.

Также группа сообщает, на станции находятся поезда, прибывшие со станций Наро-Фоминск (Московская область), Ильино (Нижегородская область) и Красный Бор (Смоленская область). Неподалеку от этих станций дислоцируются соответственно 4-я гвардейская танковая дивизия, 288-я артиллерийская бригада и 49-я зенитная ракетная бригада. Все эти соединения входят в состав 1-й гвардейской танковой армии, прибытие частей которой (в частности, 4-й танковой дивизии) на станцию Масловка ранее отмечали исследователи.

Марина Тищенко
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