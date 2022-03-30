Россия перебросила в Украину войска из временно оккупированных частей Грузии – Генштаб ВСУ

Россия перебросила в Украину военных, которые находились во временно оккупированных частях Грузии – Абхазии и Южной Осетии. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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По данным ГШ, на территорию Украины были переброшены подразделения четвертой (Цхинвальский район, Южная Осетия) и седьмой (Абхазия) военных баз, которые входят в состав Южного военного округа РФ.

От четвертой базы были сформированы и отправлены в Украину три батальонно-тактические группы (до 1200 российских и осетинских военных), от седьмой – две БТГр (до 800).

В ГШ также пишут, что на временно оккупированной части Луганской области оккупанты планируют провести очередную волну мобилизации с 1 апреля. Не исключено, что такие попытки будут и на недавно захваченных территория области.

По данным Генштаба, армия РФ имеет проблемы с комплектованием. В частности, срочники из 26 танкового полка 47 танковой дивизии, которые подписали контракты, после войны с Украиной начали подавать рапорты на разрыв контракта с просьбой направить их на службу в пункт постоянной дислокации.

Кроме того, в ГШ отметили, что враг продолжает совершать противоправные действия против мирного населения на временно занятых территориях Запорожской и Херсонской областей. В Великой Белозерке оккупанты разместили технику у жилых домов, а на подступах к Мелитополю оборудовали блокпосты и усилили пропускной режим.

Также сообщается, что за предыдущие сутки на Донецком и Луганском направлениях украинские силы отбили четыре атаки: уничтожено семь танков, семь единиц бронированной, две автомобильной техники и противотанковую пушку. У врага – потери в живой силе.

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Марк Сировой

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