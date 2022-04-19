Россия планировала оккупацию Беларуси: документ от разведки

Российская армия планировала вторжение и захват территории Беларуси для подавления там народных протестов после фальсификации результатов президентских выборов режимом Александра Лукашенко. Об этом со ссылкой на документ пишет Главное управление разведки Минобороны ВСУ.

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По данным разведки, речь идет о 1-й танковой армии РФ.

Оккупация Беларуси планировалась под предлогом "предотвращения втягивания России в Европейском континентальном районе в региональную или широкомасштабную войну со странами–членами НАТО на западе".

В ГУР показали сканы "Легенды к плану на перегруппировку соединений и воинских частей 1 танковой армии в район выполнения задачки".

Беларусь – страна-союзница российских оккупантов. Ее территорию с первых минут полномасштабного вторжения России в Украину агрессор использует как плацдарм для нанесения дальних ракетных ударов, вылетов фронтовой авиации и, на первой фазе войны-2022, использовал для прорыва войск на север и северо-восток Украины в провальной попытке захватить Киев.

19 марта Украину покинули 11 сотрудников посольства Беларуси. Послу вручили 30 серебреников.

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Евгений Пилипенко

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