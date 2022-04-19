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Россия планировала оккупацию Беларуси: документ от разведки

Цей матеріал також доступний українською
19.04.2022, 12:57
Россия планировала оккупацию Беларуси: документ от разведки - Фото
Граница Беларуси (Фото: Денис Монастырский/Facebook)

Российская армия планировала вторжение и захват территории Беларуси для подавления там народных протестов после фальсификации результатов президентских выборов режимом Александра Лукашенко. Об этом со ссылкой на документ пишет Главное управление разведки Минобороны ВСУ.

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По данным разведки, речь идет о 1-й танковой армии РФ.

Оккупация Беларуси планировалась под предлогом "предотвращения втягивания России в Европейском континентальном районе в региональную или широкомасштабную войну со странами–членами НАТО на западе".

В ГУР показали сканы "Легенды к плану на перегруппировку соединений и воинских частей 1 танковой армии в район выполнения задачки".

Россия планировала оккупацию Беларуси: документ от разведки

Россия планировала оккупацию Беларуси: документ от разведки

Россия планировала оккупацию Беларуси: документ от разведки

Россия планировала оккупацию Беларуси: документ от разведки

Россия планировала оккупацию Беларуси: документ от разведки

Россия планировала оккупацию Беларуси: документ от разведки

Россия планировала оккупацию Беларуси: документ от разведки

Россия планировала оккупацию Беларуси: документ от разведки

Россия планировала оккупацию Беларуси: документ от разведки

Россия планировала оккупацию Беларуси: документ от разведки

Россия планировала оккупацию Беларуси: документ от разведки

Россия планировала оккупацию Беларуси: документ от разведки

Россия планировала оккупацию Беларуси: документ от разведки
  • Беларусь – страна-союзница российских оккупантов. Ее территорию с первых минут полномасштабного вторжения России в Украину агрессор использует как плацдарм для нанесения дальних ракетных ударов, вылетов фронтовой авиации и, на первой фазе войны-2022, использовал для прорыва войск на север и северо-восток Украины в провальной попытке захватить Киев.
  • 19 марта Украину покинули 11 сотрудников посольства Беларуси. Послу вручили 30 серебреников.

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Евгений Пилипенко
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