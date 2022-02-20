Россия планирует крупнейшую войну в Европе с 1945 года – Джонсон

Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что Россия планирует "крупнейшую войну в Европе с 1945 года". Об этом в Мюнхене, где проходит ежегодная конференция по безопасности, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сообщает BBC.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам Джонсона, британская разведка полагает, что Россия намерена начать вторжение в Украину и окружить Киев.

"Люди должны понимать, какую огромную цену имеет человеческая жизнь", — сказал он.

Джонсон отметил, что Великобритания введет еще более жесткие санкции против России, чем предполагалось ранее.

На вопрос, считается ли неизбежным российское вторжение, Джонсон сказал: "Боюсь, что именно на это указывают доказательства". "Дело в том, что по всем признакам план уже в каком-то смысле начал реализовываться", – сказал он.

По словам Джонсона, президент США Джо Байден сказал западным лидерам, что, по данным разведки, российские войска планируют войти в Украину не только с востока, через Донбасс, но и из Беларуси.

"Я боюсь, что план, который мы видим, – это план чего-то, что с точки зрения масштаба может стать действительно самой большой войной в Европе с 1945 года", — сказал премьер Великобритании.

Он добавил, что речь может идти о гибели не только украинцев, но и "молодых россиян".

18 февраля Байден выступил с речью, посвященной ситуации вокруг Украины. Он заявил, что у него есть основания считать, что президент России Владимир Путин уже принял решение о вторжении в Украину. Но, по мнению Байдена, дипломатическое решение все еще возможно – пока вторжение не началось.

Байден считает, что дезинформация, которую распространяют в России, о том, что Украина якобы планирует начать наступление на Донбассе, противоречит элементарной логике.

По словам Джонсона, в случае вторжения России в Украину Великобритания введет санкции не только против российских госкомпаний, но и лишат близкие им компании возможности получать британское финансирование.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.