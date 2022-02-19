UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Джонсон: Если Россия вторгнется в Украину, Британия откроет "матрешки" российских компаний

Цей матеріал також доступний українською
19.02.2022, 15:54
Джонсон: Если Россия вторгнется в Украину, Британия откроет
Борис Джонсон (Фото: EPA-EFE/ALEXANDRA BEIER)

В случае вторжения России в Украину Великобритания введет санкции не только против российских госкомпаний, но и лишат близкие им компании возможности получать британское финансирование. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Мы наложим санкции на российских физических лиц и компании, имеющие стратегическое значение для российского государства, мы "откроем матрешки" компаний, принадлежащих России, и лишим их возможности привлекать финансирование на лондонских рынках капитала", – заявил Джонсон.

Джонсон сказал, что нужно быть честными в отношении ситуации в Украине и нельзя недооценивать серьезность момента.

Он добавил, что Европа должна отказаться от поставок нефти и газа из России, чтобы не подвергаться риску шантажа.

Британский премьер отметил, что не знает намерений президента России Владимира Путина, но "предзнаменования мрачны".

Джонсон подчеркнул, что Великобритания все еще надеется, что дипломатия и диалог все же помогут разрешить кризис.

  • 17 февраля стало известно, что правительство Великобритании в ближайшие недели собирается объявить о сворачивании программы так называемых "золотых виз" для богатых инвесторов на фоне агрессивного поведения России. 

Читайте также: Британия ужесточила санкции против РФ. Получат все соучастники агрессии против Украины

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Борис Джонсон война вторжение санкции Великобритания
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 