Джонсон: Если Россия вторгнется в Украину, Британия откроет "матрешки" российских компаний

В случае вторжения России в Украину Великобритания введет санкции не только против российских госкомпаний, но и лишат близкие им компании возможности получать британское финансирование. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности.

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"Мы наложим санкции на российских физических лиц и компании, имеющие стратегическое значение для российского государства, мы "откроем матрешки" компаний, принадлежащих России, и лишим их возможности привлекать финансирование на лондонских рынках капитала", – заявил Джонсон.

Джонсон сказал, что нужно быть честными в отношении ситуации в Украине и нельзя недооценивать серьезность момента.

Он добавил, что Европа должна отказаться от поставок нефти и газа из России, чтобы не подвергаться риску шантажа.

Британский премьер отметил, что не знает намерений президента России Владимира Путина, но "предзнаменования мрачны".

Джонсон подчеркнул, что Великобритания все еще надеется, что дипломатия и диалог все же помогут разрешить кризис.

17 февраля стало известно, что правительство Великобритании в ближайшие недели собирается объявить о сворачивании программы так называемых "золотых виз" для богатых инвесторов на фоне агрессивного поведения России.

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Наталия Медведева

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