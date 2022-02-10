UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Британия ужесточила санкции против РФ. Получат все соучастники агрессии против Украины

Цей матеріал також доступний українською
10.02.2022, 21:51
Британия ужесточила санкции против РФ. Получат все соучастники агрессии против Украины - Фото
Борис Джонсон (фото - EPA)

Сегодня, 10 февраля, вступило в силу усиленное санкционное законодательство Великобритании в отношении России. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Правительство Великобритании теперь имеет право вводить новые жесткие санкции против России – министр Европы Джеймс Клеверли подписал соответствующий закон в рамках мер, призванных убедить Кремль прекратить свою агрессивную кампанию в Украине, а парламент одобрил.

"Любая компания, представляющая интерес для Кремля и режима в России, может стать мишенью… Так что путинским олигархам или российским компаниям, занимающимся поддержкой российского государства, негде будет спрятаться", – анонсировала британский министр иностранных дел Лиз Трасс в январе этот закон.

Читайте также: Глава МИД Великобритании: Олигархам Путина будет негде спрятаться от санкций

Новый закон обеспечивает основу для максимально жесткого режима санкций Великобритании против России.

Это означает, что Великобритания теперь может вводить санкции против российских компаний и физических лиц в широком спектре экономических и стратегически важных секторов, таких как химическая, оборонная, добывающая промышленность, информационно-коммуникационные технологии и финансовые услуги.

Теперь Великобритания может применять санкции не только к тем, кто напрямую связан с дестабилизацией Украины, но и к аффилированным с правительством России организациям и предприятиям, имеющим экономическое и стратегическое значение для российского правительства, а также к их владельцам, директорам и доверенным лицам.

В частности, речь идет о компаниях и лицах, которые ведут бизнес с оккупированным Донбассом, работают в Крыму или предоставляют финансовые услуги, технологии и ресурсы, которые могут содействовать дестабилизации в Украине.

Эти изменения не будут автоматически назначать или налагать санкции, но предоставляют Великобритании дополнительные полномочия, необходимые для того, чтобы иметь возможность сделать это в случае любого дальнейшего вторжения России в Украину.

Читайте также: У США готов список олигархов Путина и их семей: в случае вторжения в Украину будут санкции

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Великобритания санкции вторжение
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 