У США готов список олигархов Путина и их семей: в случае вторжения в Украину будут санкции

Соединенные Штаты Америки составили список людей, входящих в ближайшее окружения президента РФ Владимира Путина, и членов их семей. В случае вторжения России в Украину против этих людей будут введены санкции. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на высокопоставленных представителей администрации США.

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Как отмечается, США разработали санкции против ближайшего окружения Путина, поскольку Вашингтон расширяет список финансовых санкций, которые он и европейские союзники введут, если Россия вторгнется в Украину.

По информации собеседников FT, список соратников Путина и членов их семей, против которых введут санкции, был составлен в сотрудничестве с союзниками США в рамках усилий по наказанию российского президента в случае нападения на Украину.

"Лица, которых мы идентифицировали, находятся во внутренних кругах Кремля или рядом с ними и играют роль в принятии правительственных решений или, как минимум, замешаны в дестабилизирующем поведении Кремля", – заявили представители США.

Чиновники администрации не назвали имен российских олигархов и членов их семей, но заявили, что многие из них являются особенно уязвимыми целями из-за их углубленных финансовых связей с Западом.

"Санкции отрежут их от международной финансовой системы и гарантируют, что они и члены их семей больше не смогут пользоваться привилегиями хранить свои деньги на Западе и посещать элитные западные университеты", – заявили высокопоставленные чиновники администрации Байдена.

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Наталия Медведева

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