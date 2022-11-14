Россия планирует вывезти гражданских из Кременной, Северодонецка и Рубежного – Генштаб

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщил, что Россия планирует вывезти гражданское население из Кременной, Северодонецка и Рубежного. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба в понедельник.

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"Из-за сложной гуманитарной ситуации, сложившейся в Луганской области, оккупанты планируют провести полную эвакуацию гражданского населения из населенных пунктов Кременная, Северодонецк и Рубежное вглубь временно оккупированных территорий", – говорится в сообщении.

В конце октября Россия объявила "эвакуацию" гражданского населения с правого берега Днепра в Херсонской области.

Это закончилось тем, что Силы обороны деоккупировали всю эту территорию и вернули под контроль Херсон – один из крупнейших оккупированных Россией городов и единственный областной центр, который ей удалось захватить с 24 февраля.

Андрій Водяний

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