UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия планирует вывезти гражданских из Кременной, Северодонецка и Рубежного – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
14.11.2022, 18:27
Россия планирует вывезти гражданских из Кременной, Северодонецка и Рубежного – Генштаб - Фото
Фото: EPA

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщил, что Россия планирует вывезти гражданское население из Кременной, Северодонецка и Рубежного. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба в понедельник.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Из-за сложной гуманитарной ситуации, сложившейся в Луганской области, оккупанты планируют провести полную эвакуацию гражданского населения из населенных пунктов Кременная, Северодонецк и Рубежное вглубь временно оккупированных территорий", – говорится в сообщении.

В конце октября Россия объявила "эвакуацию" гражданского населения с правого берега Днепра в Херсонской области.

Это закончилось тем, что Силы обороны деоккупировали всю эту территорию и вернули под контроль Херсон – один из крупнейших оккупированных Россией городов и единственный областной центр, который ей удалось захватить с 24 февраля.

Андрій Водяний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война луганская область северодонецк рубежное Кременная
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 