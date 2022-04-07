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Россия побаивается использовать армейскую авиацию – Арестович

Цей матеріал також доступний українською
07.04.2022, 12:09
Россия побаивается использовать армейскую авиацию – Арестович - Фото
Алексей Арестович (скриншот видео ОП)

Россия все чаще использует в Украине беспилотники и побаивается применять армейскую авиацию. Об этом заявил на брифинге советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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"Резкое увеличение количества уничтоженных БПЛА показывает, что противник побаивается применять авиацию, особенно армейскую авиацию – то есть вертолеты непосредственной поддержки своих войск на поле боя", – сказал он.

По словам Арестовича, враг сконцентрировал усилия своей авиации в зоне операции объединенных сил на Донбассе. На остальных территориях Украины ее уверенно сбивают Воздушные силы ВСУ.

Арестович также напомнил, что 95-я бригада сбила российский вертолет выстрелом из противотанкового комплекса "Стугна". По его словам, это – выдающееся военное достижение.

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Алексей Арестович вкс рф авиация воздушные силы вертолеты беспилотники БПЛА армия рф войска россии
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