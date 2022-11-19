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Россия почти на половину увеличила военные расходы на 2023 год – британская разведка

Цей матеріал також доступний українською
19.11.2022, 09:16
Россия почти на половину увеличила военные расходы на 2023 год – британская разведка - Фото
Владимир Путин (Фото: EPA)

Россия почти на половину увеличила военный бюджет на 2023 год. Об этом сообщается в отчете британской разведки 19 ноября.

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Как отмечается, 16 ноября Россия провела крупнейшую в истории эмиссию долговых обязательств за один день, собрав 820 млрд рублей ($13,6 млрд).

В британской разведке подчеркнули, что это важно для России, поскольку выпуск долговых обязательств является ключевым механизмом поддержания расходов на оборону, которые значительно увеличились после вторжения в Украину.

"Объявленные расходы России на "национальную оборону" на 2023 год запланированы на уровне примерно 5 триллионов рублей ($84 млрд), что более чем на 40% превышает предварительный бюджет на 2023 год, объявленный в 2021 году", – говорится в отчете разведки.

Подчеркивается, что выпуск долговых обязательств обходится дорого в периоды неопределенности.

"Размер этого аукциона, скорее всего, указывает на то, что министерство финансов России оценивает текущие условия как относительно благоприятные, но ожидает все более неопределенной налогово-бюджетной ситуации в следующем году", – резюмировали в британской разведке.

  • 17 ноября в британской разведке заявили, что массированные ракетные удары по инфраструктуре Украины "сильно" истощают запасы ракет в России.

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Наталія Медведєва
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война британская разведка
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