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Российская делегация подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ. Об этом заявил первый заместитель руководителя Администрации президента России Вячеслав Володин, пишет пропагандистский ресурс ТАСС.

Депутаты ПАСЕ тут оспорили полномочия российской делегации. Вопросом должна заняться специальная комиссия, сообщают пропагандисты из РИА.

В ночь на 25 июня 2019 года 118 депутатов ПАСЕ решили, что делегация РФ, которую изгнали из зала заседаний в 2015 году за агрессию их страны против Украины, может вернуться, не выполнив никаких обязательств. Существенное ослабление санкционного механизма ПАСЕ произошло на фоне отсутствия каких конструктивных шагов россиян и вопиющего невыполнения этой страной взятых на себя обязательств, а также резолюций ПАСЕ об агрессии РФ.

Теперь Украина может приостановить участие в ПАСЕ.



По-прежнему нет реакции президента Владимира Зеленского, который дистанцировался от ситуации в ПАСЕ.