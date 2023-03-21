Россия продолжает попытки захватить Бахмут, но теряет наступательный потенциал – Генштаб

Российские оккупанты продолжают вести наступательные действия на востоке и, в частности, на Бахмутском направлении, однако несут многочисленные потери. Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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Самые ожесточенные бои, как отмечает Генштаб, продолжаются за Бахмут и на Авдеевском направлении.

На Купянском и Лиманском направлениях армия РФ продолжает попытки сломить оборону украинских сил – вела безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Масютовка, Новоселовское, Белогоровка, Верхнекаменское.

На Бахмутском направлении россияне продолжают ведение наступательных действий, однако теряют наступательный потенциал. Оккупанты не прекращают попыток захватить город, теряя значительное количество живой силы, вооружения и военной техники. Украинские защитники круглосуточно отбивают многочисленные атаки оккупантов в районах населенных пунктов Орехово-Василевка, Григоровка и в северной части Бахмута.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях россияне совершили наступательные действия в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Красногоровка, Авдеевка, Северное, Первомайское, Марьинка и Победа – успеха не имели.

На Запорожском и Херсонском направлениях россияне ведут оборонные действия.

Генштаб сообщает, что РФ не отказывается от захватнической войны, несмотря на многочисленные жертвы, и постоянно принимает меры по восполнению потерь живой силы.

Так, в одной из воинских частей в Краснодарском крае проводится активная работа со срочниками по подписанию контрактов. Военнослужащим, которые согласны на подписание контрактов, прогнозируют командировку в Украину на август 2023 года.

В районе Бахмута за минувшие сутки россияне потеряли 603 человека убитыми и ранеными, на этом направлении зафиксировано больше всего атак, сообщил спикер ВСУ Череватый.

По словам Сырского, на Бахмутском направлении постоянно уничтожается вражеская техника, живая сила противника и вражеские склады.

Оксана Житнюк

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