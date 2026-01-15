Россия пытается скрыть перемещения "теневого флота" с помощью GPS-спуфинга — спикер ВМС

Танкер "теневого флота" РФ (Иллюстративное фото: ЕРА)

Россия пытается скрыть перемещения судов своего "теневого флота", используя технологии GPS-спуфинга, то есть искажения данных GPS-сигнала. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

По его словам, враг сначала "серьезно обкатал" эту технологию в Черном море – в его восточной части. Впоследствии стало ясно, что таким образом россияне достигают сразу нескольких целей: во-первых, сбить Украину с толку, а во-вторых, обезопасить танкеры и их экипажи от наказания за перевозку нефти, находящейся под санкциями. А затем появилась и экономическая составляющая, в частности, благодаря использованию этой технологии в Балтийском море.

"Когда вы подменяете GPS-координаты, фактически никто не сможет доказать, что именно эти суда загружались именно в этом порту. Таким образом, они пытаются избежать ответственности для тех капитанов и тех судов, которые загружают подсанкционную российскую нефть. Потому что, судя по MarineTraffic, загрузка происходила где-то в лесу", – пояснил Плетенчук.

По его словам, враг прибегает к таким технологиям из-за преследования судов так называемого теневого флота – подстраховка, чтобы этого избежать. Представитель ВМС также пояснил, что для украинского экспертного комитета не существует категори "теневой флот", поскольку, якобы, все суда имеют своих "владельцев". Поэтому этот вопрос носит исключительно политический характер.