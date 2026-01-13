Зеленский заявил об остановке минимум каждого пятого "теневого" танкера России

Владимир Зеленский и Олег Луговский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский заявил об остановке по крайней мере пятой части судов российского "теневого флота", используемого для обхода санкций. Об этом глава государства рассказал после доклада первого заместителя Службы внешней разведки Олега Луговского.

"Поручил также СВР предоставить партнерам новую информацию о российских попытках расширить танкерный флот. Благодаря нашим скоординированным с частью государств мерам давления на теневой флот по меньшей мере 20% судов флота остановились, и Россия пытается компенсировать эту потерю привлечением новых судов", – заявил президент.

Зеленский отметил, что все эти корабли должны быть включены в санкционные списки, а также анонсировал продолжение такого давления на команды, капитанов, страховщиков этих танкеров и "всю инфраструктуру "теневого флота".

Глава государства заявил, что ограничения морского экспорта нефти РФ, которые действуют сейчас, за год должны сократить доходы Москвы минимум на $30 млрд.

"Дополнительное давление точно увеличит этот объем российских потерь, а значит, сократит финансирование российской войны. Также будем информировать партнеров и о новых схемах китайских компаний, которые помогают России обходить санкции против финансового сектора", – добавил президент.

Кроме этого, Луговский проинформировал Зеленского о "непубличных подходах" украинских партнеров к коммуникации с Москвой и "реальном отношении к Украине и к переговорам на этом этапе".

"Важно, чтобы все наши позиции базировались на настоящих перспективах", – добавил глава государства.