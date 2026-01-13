Зеленський заявив про зупинку мінімум кожного п'ятого "тіньового" танкера Росії

Володимир Зеленський та Олег Луговський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський заявив про зупинку принаймні п'ятої частини суден російського "тіньового флоту", що використовується для обходу санкцій. Про це глава держави розповів після доповіді першого заступника Служби зовнішньої розвідки Олега Луговського.

"Доручив також СЗР надати партнерам нову інформацію щодо російського намагання розширити танкерний флот. Завдяки нашим скоординованим з частиною держав заходам тиску на тіньовий флот щонайменше 20% суден флоту зупинились, і Росія намагається компенсувати цю втрату залученням нових суден", – заявив президент.

Зеленський зауважив, що усі ці кораблі повинні бути включені у санкційні списки, а також анонсував продовження такого тиску на команди, капітанів, страховиків цих танкерів та "всю інфраструктуру "тіньового флоту".

Глава держави заявив, що обмеження морського експорту нафти РФ, які діють зараз, за рік мають скоротити доходи Москви мінімум на $30 млрд.

"Додатковий тиск точно збільшить цей обсяг російських втрат, а отже, скоротить фінансування російської війни. Також будемо інформувати партнерів і про нові схеми китайських компаній, які допомагають Росії обходити санкції проти фінансового сектору", – додав президент.

Окрім цього, Луговський поінформував Зеленського про "непублічні підходи" українських партнерів до комунікації з Москвою та "реальне ставлення до України й до перемовин на цьому етапі".

"Важливо, щоб усі наші позиції базувались на справжніх перспективах", – додав глава держави.