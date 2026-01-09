Стефанішина підтвердила, що на затриманому американцями танкері є українські громадяни

Посолка у США повідомила про 17 громадян України на борту Bella 1

Фото операції із захоплення Bella 1 (судно на фоні): US EUROPEAN COMMAND / EPA

Серед членів екіпажу затриманого Америкою нафтового танкера "тіньового флоту" Bella 1 (Marinera), що йшов під прапором Росії, є українські громадяни. Про це повідомила посолка України у США Ольга Стефанішина, передає агенція Інтерфакс-Україна.

"Ми перебуваємо в постійному контакті з американськими компетентними органами та вже поінформували Держдепартамент про необхідність забезпечення консульського доступу до наших громадян", – розповіла чиновниця.

За словами Стефанішиної, дипломатична місія тримає ситуацію під контролем і "вживає всіх необхідних заходів", щоб встановити зв'язок із громадянами України.

Також посолка повідомила, що серед членів екіпажу є 17 українських громадян, додає Суспільне.

"Процесуальні дії [щодо моряків] будуть вчинятися після прибуття судна до порту призначення. Через складні погодні умови порт і дата прибуття поки не визначені", – сказала посадовиця.

Водночас вона повідомила, що на борту другого танкера, M-Sophia, який також затримали США, носіїв українського паспорта немає.

Раніше, у день затримання суден 7 січня, прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що члени екіпажу Bella 1 також підпадають під судове переслідування.

Тим часом речниця Міністерства закордонних справ країни-агресора, Марія Захарова, стверджує, що президент США Дональд Трамп нібито ухвалив рішення про звільнення двох громадян Росії з цього корабля.