Стефанишина подтвердила, что на задержанном американцами танкере есть украинские граждане

Посольство в США сообщило о 17 гражданах Украины на борту Bella 1

Среди членов экипажа задержанного Америкой нефтяного танкера "теневого флота" Bella 1 (Marinera), шедшего под флагом России, есть украинские граждане. Об этом сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина, передает агентство Интерфакс-Украина.

"Мы находимся в постоянном контакте с американскими компетентными органами и уже проинформировали Госдепартамент о необходимости обеспечения консульского доступа к нашим гражданам", – рассказала чиновница.

По словам Стефанишиной, дипломатическая миссия держит ситуацию под контролем и "принимает все необходимые меры", чтобы установить связь с гражданами Украины.

Также посол сообщила, что среди членов экипажа есть 17 украинских граждан, добавляет Суспильне.

"Процессуальные действия [в отношении моряков] будут совершаться после прибытия судна в порт назначения. Из-за сложных погодных условий порт и дата прибытия пока не определены", – сказала чиновница.

В то же время она сообщила, что на борту второго танкера, M-Sophia, который также задержали США, носителей украинского паспорта нет.

Ранее, в день задержания судов 7 января, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что члены экипажа Bella 1 также подпадают под судебное преследование.

Тем временем спикер Министерства иностранных дел страны-агрессора, Мария Захарова, утверждает, что президент США Дональд Трамп якобы принял решение об освобождении двух граждан России с этого корабля.