Стефанишина подтвердила, что на задержанном американцами танкере есть украинские граждане
Среди членов экипажа задержанного Америкой нефтяного танкера "теневого флота" Bella 1 (Marinera), шедшего под флагом России, есть украинские граждане. Об этом сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина, передает агентство Интерфакс-Украина.
"Мы находимся в постоянном контакте с американскими компетентными органами и уже проинформировали Госдепартамент о необходимости обеспечения консульского доступа к нашим гражданам", – рассказала чиновница.
По словам Стефанишиной, дипломатическая миссия держит ситуацию под контролем и "принимает все необходимые меры", чтобы установить связь с гражданами Украины.
Также посол сообщила, что среди членов экипажа есть 17 украинских граждан, добавляет Суспильне.
"Процессуальные действия [в отношении моряков] будут совершаться после прибытия судна в порт назначения. Из-за сложных погодных условий порт и дата прибытия пока не определены", – сказала чиновница.
В то же время она сообщила, что на борту второго танкера, M-Sophia, который также задержали США, носителей украинского паспорта нет.
Ранее, в день задержания судов 7 января, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что члены экипажа Bella 1 также подпадают под судебное преследование.
Тем временем спикер Министерства иностранных дел страны-агрессора, Мария Захарова, утверждает, что президент США Дональд Трамп якобы принял решение об освобождении двух граждан России с этого корабля.
- Трамп заявлял, что российские военные корабли "очень быстро уплыли", когда американцы прибыли для задержания Bella 1.
- 9 января американские военные подтвердили захват уже третьего нефтяного танкера и показали видео операции.
