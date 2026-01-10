Блокада Карибського моря: у Трампа обіцяють перехоплювати всі "тіньові" танкери з нафтою Венесуели

Пентагон заявив, що блокада у Карибському басейні залишається у повній силі

Ілюстративне фото операції із захоплення танкера Bella 1 (судно на фоні): US EUROPEAN COMMAND / EPA

Сполучені Штати перехоплюватимуть усі танкери "тіньового флоту", що транспортують нафту з Венесуели. Про це повідомив головний речник Пентагону Шон Парнелл.

"Блокада Міністерства війни в Карибському морі залишається в повній силі – і дуже ефективна. Лише за останні 24 години щонайменше сім нафтових суден "тіньового флоту" розвернулися, щоб уникнути перехоплення, бо вони знають, що ми налаштовані серйозно", – написав він.

Також Парнелл заявив, що Пентагон разом з іншими відомствами "буде вистежувати та перехоплювати ВСІ судна "тіньового флоту", котрі перевозять нафту з Венесуели, й робитиме це "у час та місці, визначених нами".

Напередодні, 9 січня, США затримали вже третій нафтовий танкер – судно Olina у Карибському морі.

