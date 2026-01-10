Блокада Карибського моря: у Трампа обіцяють перехоплювати всі "тіньові" танкери з нафтою Венесуели
Артем Джеріпа
Редактор новин LIGA.net
Сполучені Штати перехоплюватимуть усі танкери "тіньового флоту", що транспортують нафту з Венесуели. Про це повідомив головний речник Пентагону Шон Парнелл.
"Блокада Міністерства війни в Карибському морі залишається в повній силі – і дуже ефективна. Лише за останні 24 години щонайменше сім нафтових суден "тіньового флоту" розвернулися, щоб уникнути перехоплення, бо вони знають, що ми налаштовані серйозно", – написав він.
Також Парнелл заявив, що Пентагон разом з іншими відомствами "буде вистежувати та перехоплювати ВСІ судна "тіньового флоту", котрі перевозять нафту з Венесуели, й робитиме це "у час та місці, визначених нами".
Напередодні, 9 січня, США затримали вже третій нафтовий танкер – судно Olina у Карибському морі.
- 7 грудня 2025 року США запровадили повну блокаду всіх підсанкційних нафтових танкерів, що заходять до Венесуели або вирушають із її портів.
- Уже за місяць армія США захопила в Атлантичному океані танкер Bella 1, пов'язаний з Венесуелою, який ішов під російським прапором. Поруч з ним були військові судна РФ, зокрема підводний човен. Того самого дня американці взяли під контроль ще один тіньовий танкер, Sophia, поблизу Карибського басейну.
- Згодом посолка України у США повідомила, що серед членів екіпажу Bella 1 є 17 українських громадян. Речниця Білого дому заявляла, що команда судна також підпадає під переслідування.
