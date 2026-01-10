Лауреатка Нобелівської премії хоче "поділитися" нагородою з Трампом. Це неможливо зробити

Мачадо хоче розділити премію миру з президентом США, але рішення про присудження нагороди є остаточним

Дональд Трамп (Фото: AARON SCHWARTZ / EPA)

Лідерка венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо заявила про бажання "поділитися" своєю Нобелівською премією миру з президентом США Дональдом Трампом. Однак у Норвезькому нобелівському комітеті зауважили, що цього не можна зробити.

"Після оголошення (про присудження. – Ред.) Нобелівської премії її не можна скасувати, розділити чи передати іншим особам. Рішення є остаточним і залишається чинним назавжди", – йдеться у поясненні комітету, який і присуджує премію миру.

Раніше, 6 січня, лідерка опозиції Венесуели заявила, що хоче "поділитися" нагородою із Трампом. Це сталося після того, як 3 січня Америка провела військову операцію у Венесуелі та заарештувала диктатора країни Ніколаса Мадуро і його дружину.

У жовтні 2025-го, після присудження нагороди, Мачадо присвячувала її своєму народу та керівнику Штатів. Останній неодноразово заявляв, що хоче отримати Нобелівську премію миру.

Уже 8 січня Трамп розповів в інтерв'ю телеканалу Fox News, що планує зустрітися з Мачадо наступного тижня.

Президент США зазначив, що знає про її намір "поділитися" премією, і що це буде "велика честь".