Не отримавши "нобелівку", Трамп дякує Путіну і репостить лауреатку
Президент США Дональд Трамп, після того, як він не отримав Нобелівську премію миру, подякував за компліментарні слова російському диктатору Володимиру Путіну. Також він поширив заяву лауреатки, лідерки опозиції Венесуели Марії Коріни Мачадо, яка присвятила премію своєму народу та керівнику Штатів. Відповідні дописи Трамп опублікував у своїй соцмережі Truth Social.
"Дякую президенту Путіну!" – написав глава США, поширивши відео з російським диктатором.
На записі Путін сказав, що не знає, чи гідний Трамп премії, але водночас додав, що той "реального багато робить" для того, щоб розв'язати складні кризи, що тривають роками та десятиліттями.
Також диктатор розповів, що Трамп "щиро прагне" закінчення російсько-української війни.
"Щось там вдалося, щось не вдалося. Можливо, ще нам багато чого вдасться зробити на основі домовленостей та обговорень в Анкориджі. Але він [Трамп] точно старається, точно працює над цими питаннями досягнення миру та розв'язання складних міжнародних ситуацій", – заявив Путін.
Водночас керівник Штатів поширив допис лауреатки Нобелівської премії миру-2025 Мачадо.
"Це визнання боротьби всіх венесуельців є стимулом для завершення нашого завдання: завоювання свободи. Ми стоїмо на порозі перемоги і сьогодні, як ніколи раніше, розраховуємо на президента Трампа, народ Сполучених Штатів, народи Латинської Америки та демократичні країни світу як наших головних союзників у досягненні свободи та демократії", – написала політикиня.
Вона заявила, що присвячує цю нагороду стражденному народу своєї країни та Трампу за "його рішучу підтримку нашої справи".
- Норвезький Нобелівський комітет повідомив, що Мачадо отримала премію за "свою невтомну працю з просування демократичних прав народу Венесуели та за боротьбу задля справедливого й мирного переходу від диктатури до демократії" (детальніше про політикиню тут).
Раніше президент США неодноразово заявляв, що хоче отримати Нобелівську премію миру, згадуючи свою роль у розв'язанні сімох конфліктів у світі. Водночас напередодні оголошення результатів премії 2025 року керівник Штатів заявив, що завершував війни не заради "нобелівки", а для порятунку життів.
- Трамп регулярно каже, що закінчив сім війн. Однак слід зауважити, що з них, наприклад, вірмено-азербайджанський конфлікт не був у гарячій фазі, а у протистоянні Індії та Пакистану за посередництва президента США вдалося лише досягти припинення вогню, а не остаточної мирної угоди.
