Не Трамп. "Нобелівку" за мир отримала лідерка опозиції Венесуели

Мачадо отримала Нобелівську премію за просування демократичних прав свого народу та за свою боротьбу заради переходу від диктатури до демократії у Венесуелі

Марія Коріна Мачадо (Фото: MIGUEL GUTIERREZ / EPA)

Нобелівську премію миру у 2025 році отримала лідерка опозиції Венесуели Марія Коріна Мачадо. Повідомлення про це було опубліковано на сайті нобелівської організації.

Норвезький Нобелівський комітет схарактеризував жінку як "відважну та віддану борчиню за мир", яка "підтримує полум'я демократії в умовах зростання темряви".

Слухайте також Нобелівська премія миру в епоху миротворчого безсилля

"Вона отримує Нобелівську премію миру за свою невтомну працю з просування демократичних прав народу Венесуели та за боротьбу задля справедливого і мирного переходу від диктатури до демократії", – йдеться у публікації.

Мачадо розпочала політичну кар'єру у 2002-му, ставши співзасновницею організації зі спостереження за виборами Súmate, була депутаткою венесуельського парламенту у 2011-2014 роках.

Політикиня впродовж років є учасницею опозиційного руху. Так, під час виборів 2024 року венесуельський режим блокував її кандидатуру на посаду президента. Тоді Мачадо підтримала на виборах представника іншої партії Едмундо Гонсалеса Уррутію, а прихильники опозиції мобілізувалась задля спостереження за виборами.

"Зусилля колективної опозиції, як до, так і під час виборів, були інноваційними та сміливими, мирними та демократичними. Опозиція отримала міжнародну підтримку, коли її лідери оприлюднили результати підрахунку голосів, зібрані в виборчих округах країни, які показали, що опозиція перемогла з чітким відривом. Але режим відмовився прийняти результати виборів і втримався у владі", – зазначають у Комітеті.

Там же наголосили, що впродовж останнього року політикиня була змушена жити, переховуючись, але попри серйозні погрози своєму життю вона залишилась у країні – і цей вибір "надихнув мільйони людей".

Раніше президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що хоче отримати Нобелівську премію миру, згадуючи свою роль у розв'язанні сімох конфліктів у світі.

Напередодні оголошення лауреата премії 2025 року, 9 жовтня керівник Штатів заявив, що завершував війни не заради "нобелівки", а для порятунку життів.