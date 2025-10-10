Не Трамп: "Нобелевку" за мир получила лидер оппозиции Венесуэлы

Мачадо получила премию за продвижение демократических прав своего народа и за свою борьбу ради перехода от диктатуры к демократии в Венесуэле

Нобелевскую премию мира в 2025 году получила лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корина Мачадо. Сообщение об этом было опубликованный на сайте нобелевской организации.

Комитет охарактеризовал женщину как "отважную и преданную борчиню за мир", которая "поддерживает пламя демократии в условиях растущей темноты".

"Она получает Нобелевскую премию мира за свой неутомимый труд по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и за борьбу ради справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии", - говорится в публикации.

Мачадо начала политическую карьеру в 2002-м, став соучредителем организации по наблюдению за выборами Súmate, была депутатом венесуэльского парламента в 2011-2014 годах.

Политик на протяжении лет является участницей оппозиционного движения. Так, во время выборов 2024 года венесуэльский режим блокировал ее кандидатуру на пост президента. Тогда Мачадо поддержала на выборах представителя другой партии Эдмундо Гонсалеса Уррутию, а сторонники оппозиции мобилизовалась для наблюдения за выборами.

"Усилия коллективной оппозиции, как до, так и во время выборов, были инновационными и смелыми, мирными и демократическими. Оппозиция получила международную поддержку, когда ее лидеры обнародовали результаты подсчета голосов, собранные в избирательных округах страны, которые показали, что оппозиция победила с четким отрывом. Но режим отказался принять результаты выборов и удержался у власти", - отмечают в Комитете.

Там же отметили, что в течение последнего года политик была вынуждена жить, скрываясь, но несмотря на серьезные угрозы своей жизни она осталась в стране - и этот выбор "вдохновил миллионы людей".

Новость дополняется...