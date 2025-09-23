"Ни одного звонка". Трамп на Генассамблее раскритиковал ООН за то, что она ему не помогала

Глава Штатов поднял вопрос о назначении Организации после того, как та не участвовала в его мирных переговорах по семи конфликтам

Дональд Трамп (Фото: Leszek Szymanski / EPA)

Президент США Дональд Трамп упрекнул Организацию Объединенных Наций, что она не помогла ему в переговорах по урегулированию семи войн. Об этом американский политик заявил во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН.

"Очень жаль, что мне пришлось делать эти вещи вместо ООН. И, к сожалению, во всех случаях, ООН даже не попыталась помочь ни в одном из них. Я закончил семь войн, имел дело с лидерами каждой из этих стран и никогда даже не получил звонка от ООН с предложением помочь в завершении сделки", – рассказал руководитель США.

Учитывая то, что ООН не было во время этих переговоров, Трамп задал вопрос, какова цель этой организации?

По словам политика, ООН имеет "такой огромный потенциал", но в то же время в большинстве случаев "даже не приближается к его реализации".

Руководитель Штатов считает, что по крайней мере по состоянию на сейчас ООН лишь пишет "письма с очень сильными словами", но потом никогда не продолжает их действиями.

"Это пустые слова, а пустые слова не решают войну. Единственное, что решает войну и войны, – это действия", – подытожил Трамп.

СПРАВКА. Следует отметить, что из вышеупомянутых семи войн, например, армяно-азербайджанский конфликт не был в горячей фазе, а в противостоянии Индии и Пакистана при посредничестве Трампа удалось лишь достичь прекращения огня, а не окончательного мирного соглашения.