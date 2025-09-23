"Жодного дзвінка". Трамп на Генасамблеї розкритикував ООН за те, що вона йому не допомагала

Глава Штатів порушив питання про призначення Організації після того, як та не брала участі у його мирних перемовинах щодо сімох конфліктів

Дональд Трамп (Фото: Leszek Szymanski / EPA)

Президент США Дональд Трамп дорікнув Організації Об'єднаних Націй, що вона не допомогла йому у переговорах стосовно врегулювання семи війн. Про це американський політик заявив під час виступу на Генеральній асамблеї ООН.

"Дуже шкода, що мені довелося робити ці речі замість ООН. І, на жаль, у всіх випадках, ООН навіть не спробувала допомогти в жодному з них. Я закінчив сім воєн, мав справу з лідерами кожної з цих країн і ніколи навіть не отримав дзвінка від ООН із пропозицією допомогти в завершенні угоди", – розповів керівник США.

Читайте також Великі зустрічі й таємні зникнення: що тепер стало зрозуміло про геополітику Дональда Трампа

Враховуючи те, що ООН не було під час цих переговорів, Трамп поставив питання, якою є мета цієї організації?

За словами політика, ООН має "такий величезний потенціал", але водночас здебільшого "навіть не наближається до його реалізації".

Керівник Штатів вважає, що принаймні станом на зараз ООН лише пише "листи з дуже сильними словами", але потім ніколи не продовжує їх діями.

"Це порожні слова, а порожні слова не вирішують війну. Єдине, що вирішує війну та війни, – це дії", – підсумував Трамп.

ДОВІДКА. Слід зауважити, що з вищезгаданих семи війн, наприклад, вірмено-азербайджанський конфлікт не був у гарячій фазі, а у протистоянні Індії та Пакистану за посередництва Трампа вдалося лише досягти припинення вогню, а не остаточної мирної угоди.