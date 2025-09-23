"Жодного дзвінка". Трамп на Генасамблеї розкритикував ООН за те, що вона йому не допомагала
Президент США Дональд Трамп дорікнув Організації Об'єднаних Націй, що вона не допомогла йому у переговорах стосовно врегулювання семи війн. Про це американський політик заявив під час виступу на Генеральній асамблеї ООН.
"Дуже шкода, що мені довелося робити ці речі замість ООН. І, на жаль, у всіх випадках, ООН навіть не спробувала допомогти в жодному з них. Я закінчив сім воєн, мав справу з лідерами кожної з цих країн і ніколи навіть не отримав дзвінка від ООН із пропозицією допомогти в завершенні угоди", – розповів керівник США.
Враховуючи те, що ООН не було під час цих переговорів, Трамп поставив питання, якою є мета цієї організації?
За словами політика, ООН має "такий величезний потенціал", але водночас здебільшого "навіть не наближається до його реалізації".
Керівник Штатів вважає, що принаймні станом на зараз ООН лише пише "листи з дуже сильними словами", але потім ніколи не продовжує їх діями.
"Це порожні слова, а порожні слова не вирішують війну. Єдине, що вирішує війну та війни, – це дії", – підсумував Трамп.
Слід зауважити, що з вищезгаданих семи війн, наприклад, вірмено-азербайджанський конфлікт не був у гарячій фазі, а у протистоянні Індії та Пакистану за посередництва Трампа вдалося лише досягти припинення вогню, а не остаточної мирної угоди.
- У цьому ж виступі глава США заявив про готовність його країни запровадити мита проти РФ, але лише разом з європейськими партнерами.
- Трамп і раніше оголошував "ультиматуми" та погрожував новими обмеженнями для РФ.
- Наприкінці серпня США подвоїли мита для Індії до 50% через купівлю країною російської нафти.
