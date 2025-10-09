План Трампа: последняя встреча по Нобелевской премии мира была до сделки Израиля и ХАМАС

Норвежский комитет внес "последние штрихи" по Нобелевской премии мира 6 октября – до договоренности о первом этапе соглашения о прекращении огня

Дональд Трамп (Фото: YURI GRIPAS / EPA)

Норвежский Нобелевский комитет провел последнее заседание по премии мира до того, как под давлением руководителя США Дональда Трампа была заключена договоренность между Израилем и террористической группировкой ХАМАС. Это следует из слов спикера Норвежского Нобелевского института Эрика Аасхайма в комментарии агентству AFP, передает издание Barron's.

"Последнее заседание Нобелевского комитета состоялось в понедельник [6 октября]", – рассказал медиа Аасхайм.

Нобелевский комитет, состоящий из пяти членов, обычно принимает решение за несколько дней или даже недель до официального объявления и в последний раз собирается накануне него.

"Последние штрихи были сделаны в понедельник, но мы никогда не разглашаем, когда Нобелевский комитет принимает решение", – отметил представитель.

По его словам, не запланировано дальнейших заседаний Комитета перед тем, как имя лауреата объявят в пятницу 10 октября в 11:00 по местному времени (12:00 по Киеву).

Израиль и ХАМАС договорились о первом этапе соглашения о прекращении огня, заключенного при посредничестве США, в ночь с 8 на 9 октября – то есть уже после последней встречи Нобелевского комитета.

Трамп с момента своего возвращения в Белый дом в январе 2025-го неоднократно утверждал, что заслуживает премии, заявляя о своей роли в разрешении многочисленных конфликтов.