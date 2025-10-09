Остання зустріч по Нобелівській премії миру була до угоди між Ізраїлем і ХАМАС за планом Трампа

Норвезький комітет вніс "останні штрихи" щодо Нобелівської премії миру 6 жовтня – до домовленості про перший етап угоди стосовно припинення вогню

Дональд Трамп (Фото: YURI GRIPAS / EPA)

Норвезький Нобелівський комітет провів останнє засідання щодо премії миру до того, як під тиском керівника США Дональда Трампа була укладена домовленість між Ізраїлем та терористичним угрупованням ХАМАС. Це слідує зі слів речника Норвезького Нобелівського інституту Еріка Аасхайма у коментарі агенції AFP, передає видання Barron's.

"Останнє засідання Нобелівського комітету відбулося в понеділок [6 жовтня]", – розповів медіа Аасхайм.

Нобелівський комітет, який складається з п'яти членів, зазвичай ухвалює рішення за декілька днів або навіть тижнів до офіційного оголошення і востаннє збирається напередодні нього.

"Останні штрихи були зроблені в понеділок, але ми ніколи не розголошуємо, коли Нобелівський комітет ухвалює рішення", – зауважив речник.

За його словами, незаплановано подальших засідань Комітету перед тим, як ім'я лауреата оголосять у п'ятницю, 10 жовтня, об 11:00 за місцевим часом (12:00 за Києвом).

Ізраїль та ХАМАС домовилися про перший етап угоди щодо припинення вогню, укладеної за посередництва США, у ніч з 8 на 9 жовтня, тобто уже після останньої зустрічі Нобелівського комітету.

Трамп з моменту свого повернення до Білого дому у січні 2025-го неодноразово стверджував, що заслуговує на премію, заявляючи про свою роль у вирішенні численних конфліктів.