Лідерка венесуельської опозиції хоче поділитися Нобелівською премією миру з Трампом
Лідерка венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо, яка у 2025 році отримала Нобелівську премію миру, хоче "поділитися" нагородою із президентом США Дональдом Трампом. Про це вона сказала в інтерв’ю Fox News.
Опозиціонерка сказала, що відразу присвятила премію Трампу, бо на той момент вважала, що він на неї заслуговує. Мачадо згадала про американську операцію 3 січня, унаслідок якої було захоплено диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро.
"Я думаю, він [Трамп] довів усьому світу, ким він є. 3 січня увійде в історію як день, коли справедливість перемогла тиранію", – додала вона.
Мачадо сказала, що розмовляла з Трампом 10 жовтня, у той самий день, коли було оголошено про премію, а після того – ні. Вона подякувала за повалення "наркотерористичного" режиму Мадуро у Венесуелі й акцентувала, що 30 млн венесуельців стали ближчими до свободи.
На запитання, чи готова Мачадо передати Нобелівську премію миру Трампу, вона відповіла: "Безумовно, дуже хотіла б мати можливість особисто сказати йому, що ми вважаємо – венесуельський народ, адже це премія венесуельського народу, – що ми хотіли б передати її йому та розділити з ним".
Вона назвала операцію США історичною й акцентувала, що вільна Венесуела може стати союзником Штатів у сфері безпеки. По-друге, на думку нобелівської лауреатки, Венесуелу можна перетворити на енергетичний хаб, забезпечити верховенство права й гарантувати безпеку іноземних інвестицій. І по-третє, додому повернуться мільйони венесуельців, яких змусили втекти з країни.
