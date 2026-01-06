Лидер венесуэльской оппозиции хочет поделиться Нобелевской премией мира с Трампом

Мария Корино Мачадо (Фото: Heiko Junge / EPA)

Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо, которая в 2025 году получила Нобелевскую премию мира, хочет "поделиться" наградой с президентом США Дональдом Трампом. Об этом она сказала в интервью Fox News.

Оппозиционерка сказала, что сразу посвятила премию Трампу, потому что на тот момент считала, что он ее заслуживает. Мачадо вспомнила об американской операции 3 января, в результате которой был захвачен диктатор Венесуэлы Николас Мадуро.

"Я думаю, он [Трамп] доказал всему миру, кем он является. 3 января войдет в историю как день, когда справедливость победила тиранию", – добавила она.

Мачадо сказала, что разговаривала с Трампом 10 октября, в тот самый день, когда было объявлено о премии, а после этого – нет. Она поблагодарила за свержение "наркотеррористического" режима Мадуро в Венесуэле и акцентировала, что 30 млн венесуэльцев стали ближе к свободе.

На вопрос, готова ли Мачадо передать Нобелевскую премию мира Трампу, она ответила: "Безусловно, очень хотела бы иметь возможность лично сказать ему, что мы считаем – венесуэльский народ, ведь это премия венесуэльского народа, – что мы хотели бы передать ее ему и разделить с ним".

Она назвала операцию США исторической и акцентировала, что свободная Венесуэла может стать союзником Штатов в сфере безопасности. Во-вторых, по мнению нобелевского лауреата, Венесуэлу можно превратить в энергетический хаб, обеспечить верховенство права и гарантировать безопасность иностранных инвестиций. И, в-третьих, домой вернутся миллионы венесуэльцев, которых заставили бежать из страны.