Блокада Карибского моря: у Трампа обещают перехватывать все "теневые" танкеры с нефтью Венесуэлы
Соединенные Штаты будут перехватывать все танкеры "теневого флота", транспортирующие нефть из Венесуэлы. Об этом сообщил главный представитель Пентагона Шон Парнелл.
"Блокада Министерства войны в Карибском море остается в полной силе – и очень эффективна. Только за последние 24 часа по меньшей мере семь нефтяных судов "теневого флота" развернулись, чтобы избежать перехвата, потому что они знают, что мы настроены серьезно", – написал он.
Также Парнелл заявил, что Пентагон вместе с другими ведомствами "будет выслеживать и перехватывать ВСЕ суда "теневого флота", которые перевозят нефть из Венесуэлы, и будет делать это "во время и месте, определенных нами".
Накануне, 9 января, США задержали уже третий нефтяной танкер – судно Olina в Карибском море.
- 7 декабря 2025 года США ввели полную блокаду всех подсанкционных нефтяных танкеров, заходящих в Венесуэлу или отправляющихся из ее портов.
- Уже через месяц американская армия захватила в Атлантическом океане танкер Bella 1, связанный с Венесуэлой, который шел под российским флагом. Рядом с судном были военные суда РФ, в том числе подводная лодка. В тот же день американцы взяли под контроль еще один теневой танкер Sophia вблизи Карибского бассейна.
- Впоследствии посол Украины в США сообщила, что среди членов экипажа Bella 1 есть 17 украинских граждан. Пресс-секретарь Белого дома заявляла, что команда судна также подвергается преследованию.
