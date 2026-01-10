Блокада Карибского моря: у Трампа обещают перехватывать все "теневые" танкеры с нефтью Венесуэлы

Пентагон заявил, что блокада в Карибском бассейне остается в полной силе

Иллюстративное фото операции по захвату танкера Bella 1 (судно на фоне): US EUROPEAN COMMAND / EPA

Соединенные Штаты будут перехватывать все танкеры "теневого флота", транспортирующие нефть из Венесуэлы. Об этом сообщил главный представитель Пентагона Шон Парнелл.

"Блокада Министерства войны в Карибском море остается в полной силе – и очень эффективна. Только за последние 24 часа по меньшей мере семь нефтяных судов "теневого флота" развернулись, чтобы избежать перехвата, потому что они знают, что мы настроены серьезно", – написал он.

Также Парнелл заявил, что Пентагон вместе с другими ведомствами "будет выслеживать и перехватывать ВСЕ суда "теневого флота", которые перевозят нефть из Венесуэлы, и будет делать это "во время и месте, определенных нами".

Накануне, 9 января, США задержали уже третий нефтяной танкер – судно Olina в Карибском море.

