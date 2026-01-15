Росія намагається приховати переміщення "тіньового флоту" через GPS-спуфінг – речник ВМС

Танкер "тіньового флоту" РФ (Ілюстративне фото: ЕРА)

Росія намагається приховувати переміщення суден свого "тіньового флоту", використовуючи технології GPS-спуфінгу – тобто спотворення даних GPS-сигналу. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

За його словами, ворог спочатку "серйозно обкатав" цю технологію в Чорному морі – східній його частині. Згодом стало зрозуміло, що росіяни в такий спосіб досягають одразу кількох цілей: перша – збити Україну з пантелику і друга – убезпечити танкери та їхній екіпаж від покарання за перевезення підсанкційної нафти. А згодом з'явилася й економічна складова, зокрема через використання технології в Балтиці.

"Коли ви спуфіте GPS-координати, то фактично ніхто не зможе довести, що саме ці судна завантажувалися саме в цьому порту. І таким чином вони намагаються уникнути відповідальності для тих капітанів і для тих суден, які завантажують підсанкційну російську нафту. Тому що, судячи з MarineTraffic, він завантажувався десь у лісі", – пояснив Плетенчук.

За його словами, до таких технологій ворог вдається через переслідування суден так званого тіньового флоту – це підстрахування, щоб цього уникнути. Речник ВМС також пояснив, що для українського експертного комітету не існує такої категорії, як "тіньовий флот", бо, нібито, усі судна мають своїх "власників". Тому це питання виключно політичного характеру.