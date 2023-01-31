Россия пытается создать новую ось на Донбассе, но прорыв маловероятен – разведка Британии

Армия России пытается создать новую ось для наступления на юге Донбасса, но вряд ли добьется прорыва. Об этом сообщает разведка Великобритании.

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По данным разведчиков, РФ приступила к более согласованному наступлению в районе Павловки и Угледара. Она применяет части 155 бригады морской пехоты, которая безуспешно наступала здесь в ноябре 2022-го.

Британцы пишут, что, вероятно, россиянам удалось продвинуться на несколько сотен метров за небольшую реку Кашлагач, которая была линией фронта в течение нескольких месяцев.

Вероятно российское командование хочет создать здесь новую ось продвижения в Донецкую область и отвлечь украинские силы от Бахмута, говорят разведчики. Возможно, россияне продолжат добиваться успехов в этом секторе, но маловероятно, что им хватит сил для значимого прорыва на оперативном уровне.

Утром 31 января Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты не продвинулись на Авдеевском и Новопавловском направлениях фронта.

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Марко Сировой

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