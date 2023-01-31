Армия России потеряла еще 850 военных: сводка потерь
Силы обороны Украины за сутки уничтожили 850 российских оккупантов. Об этом сообщается в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.
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С 24 февраля по 31 января армия России потеряла на войне против Украины:
личного состава ‒ около 127 500 (+850) человек ликвидировано,
танков ‒ 3201 (0),
боевых бронированных машин ‒ 6378 (+9),
артиллерийских систем ‒ 2197 (+1),
РСЗО ‒ 454 (+1),
средств ПВО ‒ 221 (0),
самолетов ‒ 293 (0),
вертолетов ‒ 284 (0),
БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 1951 (+4),
крылатых ракет ‒ 796 (0),
кораблей/катеров ‒ 18 (0),
автомобильной техники и автоцистерн ‒ 5048 (+7),
спецтехники ‒ 200 (+1).
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