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Оккупанты не продвинулись на Авдеевском и Новопавловском направлениях фронта – сводка ГШ

Цей матеріал також доступний українською
31.01.2023, 06:49
Оккупанты не продвинулись на Авдеевском и Новопавловском направлениях фронта – сводка ГШ - Фото
Panzerhaubitze 2000 (фото — Bundeswehr, Andy Meier)

Российские оккупационные войска продолжают наступать на Лиманском и Бахмутском направлениях, неся при этом большие потери; безуспешные наступательные действия враг проводит на Авдеевском и Новопавловском направлениях. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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При этом на Купянском и Запорожском направлениях оккупанты заняты обороной ранее захваченных рубежей.

В целом за сутки Силы обороны Украины отразили их атаки в районах населенных пунктов:

→ Новоселовское и Белогоровка Луганской области;
→ Ямполевка, Спорное, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Клещеевка, Ивановское, Авдеевка, Водяное, Первомайское и Угледар – в Донецкой области.

За этот период времени противник нанес три авиационных и четыре ракетных удара, совершил более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня (в частности, по жилым домам Херсона и Очакова; есть пострадавшие среди мирных жителей).

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Генштаб утверждает, что видит истощение личного состава противника от интенсивности боевых действий, а также "отмечается его уныние" в решениях собственного военно-политического руководства.

Авиация ВСУ за сутки нанесла четыре удара по районам сосредоточения врага, а ракетные войска и артиллерия поразили три пункта управления, четыре района сосредоточения и два склада боеприпасов оккупантов.

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Євген Пилипенко
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война сводка генштаб
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