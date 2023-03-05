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Россия пытается выдавить украинские войска из Бахмута, а не создать котел – ISW

Цей матеріал також доступний українською
05.03.2023, 06:28
Россия пытается выдавить украинские войска из Бахмута, а не создать котел – ISW - Фото
Бахмут (Фото: EPA)

Российские войска несколько продвинулись вокруг Бахмута, но вряд ли способны окружить город в ближайшее время и создать котел. Об этом говорится в воскресном отчете Института изучения войны (ISW).

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"Продвижение россиян у Бахмута медленное и постепенное и не означает, что российские войска смогут быстро окружить Бахмут, а тем более что смогут взять город лобовыми атаками. Возможно, намерение россиян заключалось в том, чтобы окружить украинские силы в Бахмуте, но украинское командование дало понять, что скорее уведет войска, чем подведет их под риск окружения", – считают аналитики.

Они предполагают, чтобы обходной маневр россиян у Бахмута сейчас заключается именно в этом – заставить Силы обороны покинуть город.

"Цель обходного маневра состоит в том, чтобы заставить противника покинуть подготовленные оборонительные позиции, что отличается от окружения, когда цель состоит в захвате и уничтожении сил противника", – говорится в отчете.

При этом в ISW считают, что украинская армия вполне способна удержать свои позиции в Бахмуте, учитывая уровень российских потерь.

В отчете Института изучения войны также анализируется встреча якобы состоявшейся на оккупированной территории Донецкой области встреча министра обороны России Сергея Шойгу с командующим Восточным военным округом Рустамом Мурадовым. ISW пишет, что на ней, вероятно, оценивались масштабы российских потерь у Угледара и возможность дальнейших наступательных действий в этом направлении.

Российские войска понесли катастрофические потери во время недавнего трехнедельного наступления под Угледаром, и острая нехватка личного состава и техники, считают в ISW, мешает российским войскам добиться даже незначительных успехов в этом направлении.

  • 4 марта представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал, что в Бахмуте нет массового отвода украинских войск, но есть плановые ротации. Бои в Бахмуте в основном идут в окрестностях, а сам город контролируют Силы обороны: бойцы ВСУ, Госпогранслужбы и Нацгвардии.
  • В вечерней сводке Генштаб ВСУ сообщил, что россияне продолжают вести безрезультатные наступательные действия в районе Бахмута, Авдеевки, Марьинки и Угледара Донецкой области. Попытки армии РФ оцепить Бахмут также остаются безуспешными.
Андрій Водяний
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война бахмут isw
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