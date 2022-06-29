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Россия распространяет фейк о подготовке химической атаки в Одессе — СНБО

Цей матеріал також доступний українською
29.06.2022, 08:24
Россия распространяет фейк о подготовке химической атаки в Одессе — СНБО - Фото
Костюм химзащиты (Фото: EPA)

Россия распространяет фейк о якобы подготовке Украиной химической атаки против мирного населения в Одессе, чтобы обвинить в этом РФ. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны. 

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Российское минобороны распространило дезинформацию о том, что Украина "готовит провокацию для обвинения РФ в применении химического оружия против мирного населения".

Для этого якобы в санаторий "Приморский" в Одессе прибыли представители Службы безопасности Украины, которые "обрабатывали с руководителями заведения вопрос оказания медицинской помощи пострадавшим от поражения химическими веществами".

Читайте также: "Мы не морские свинки". Зеленский обратился к союзникам из-за угрозы химических атак

Дмитрий Гриниченко
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химическое оружие дезинформация снбо
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