Россия распространяет фейк о подготовке химической атаки в Одессе — СНБО

Россия распространяет фейк о якобы подготовке Украиной химической атаки против мирного населения в Одессе, чтобы обвинить в этом РФ. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны.

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Российское минобороны распространило дезинформацию о том, что Украина "готовит провокацию для обвинения РФ в применении химического оружия против мирного населения".

Для этого якобы в санаторий "Приморский" в Одессе прибыли представители Службы безопасности Украины, которые "обрабатывали с руководителями заведения вопрос оказания медицинской помощи пострадавшим от поражения химическими веществами".

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Дмитрий Гриниченко

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