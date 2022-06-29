Россия распространяет фейк о подготовке химической атаки в Одессе — СНБО
Россия распространяет фейк о якобы подготовке Украиной химической атаки против мирного населения в Одессе, чтобы обвинить в этом РФ. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны.
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Российское минобороны распространило дезинформацию о том, что Украина "готовит провокацию для обвинения РФ в применении химического оружия против мирного населения".
Для этого якобы в санаторий "Приморский" в Одессе прибыли представители Службы безопасности Украины, которые "обрабатывали с руководителями заведения вопрос оказания медицинской помощи пострадавшим от поражения химическими веществами".
- Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что Россия может применить химическое оружие в Украине.
- Президент США Джо Байден заявил, что в случае применения Россией химического оружия против Украины последует "ответ", характер которого будет зависеть от "характера применения".
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