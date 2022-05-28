Россия разместила на Змеином полтора десятка единиц техники – новые фото со спутника
Новые спутниковые снимки острова Змеиный, опубликованные компаниями Planet.com и Maxar в субботу, свидетельствуют о том, что Россия разместила на нем до 15 единиц техники. Фотографии опубликовал в Twitter OSINT-блогер Tim Ehrhart.
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На снимках видно, что у причала острова находится плавучий кран. Ранее высказывались предположения, что его задача – достать затонувший после украинского удара 7 мая десантный катер.
Close-up of the barge with crane and landing craft. pic.twitter.com/bxbVuC4LjV— Tim Ehrhart (@ArtisanalAPT) May 28, 2022
Сейчас к крану пришвартован десантный катер и еще несколько спутниковых катеров зафиксировали рядом с островом. Также у острова находился еще один военный корабль – вероятно, судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров".
На другом снимке видно, что на острове находится 15 единиц техники.
Close-ups. pic.twitter.com/hvK5fLqqS3— Tim Ehrhart (@ArtisanalAPT) May 28, 2022
- Остров Змеиный имеет стратегическое значение , поскольку позволяет контролировать все морские пути в Украине, а также может дать России возможность высадки десанта.
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