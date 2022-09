Россия разместила на Змеином полтора десятка единиц техники – новые фото со спутника

Новые спутниковые снимки острова Змеиный, опубликованные компаниями Planet.com и Maxar в субботу, свидетельствуют о том, что Россия разместила на нем до 15 единиц техники. Фотографии опубликовал в Twitter OSINT-блогер Tim Ehrhart.

На снимках видно, что у причала острова находится плавучий кран. Ранее высказывались предположения, что его задача – достать затонувший после украинского удара 7 мая десантный катер.

Close-up of the barge with crane and landing craft. pic.twitter.com/bxbVuC4LjV