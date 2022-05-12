Россия снимает с хранения 50-60-летнюю военную технику: список от военной разведки

Россия снимает с хранения старую военную технику, чтобы восполнить потерю. Ее возраст достигает 50-60 лет, сообщает Главное управление разведки Минобороны.

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Отмечается, что в военно-промышленном комплексе РФ – заметный спад в результате экономических санкций. Потеряв значительную часть техники на войне в Украине, агрессоры вынуждены поставлять своим подразделениям технику и вооружение 50-60-х годов производства.

По данным ГУР, в большинстве случаев со складов долгосрочного хранения технику не могут доставить до подразделений, но военных заставляют докладывать командованию о полной укомплектованности.

Разведчики пишут, что в течение апреля с хранения РФ снято:

18 САУ "Мста-С" из арсенала ракетно-артиллерийского вооружения Восточного ВО (Уссурийск, Приморский край);

28 САУ "Акация" из 94 арсенала ГРАУ (Омск);

15 САУ "Мста-С", 5 САУ "Акация" и 20 САУ "Гвоздика" из арсенала комплексного хранения РАО (Гагаринский, Свердловская область);

15 РСЗО "Ураган" и 11 ТРК "Точка-У" из 109 арсенала ГРАУ (Батарейная, Иркутская область).

В ГУР отмечают, что для восстановления боеспособности войск Западного военного округа россияне также снимают с хранения технику и вооружения 239 центра обеспечения мобилизационного развертывания в Богучаре Воронежской области.

"Теперь проржавевшее и гнилое военно-техническое эхо кремлевского "великого прошлого" становится основой российского "настоящего"", – подытожили в ГУР.

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Марк Сировой

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