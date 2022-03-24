Россия создала близ Донецка фильтрационный лагерь для украинцев – разведка
Страна-оккупант РФ создала фильтрационный лагерь для украинских граждан во временно оккупированном Докучаевске Донецкой области. Об этом в Facebook сообщило Главное управление разведки Минобороны.
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По данным ГУР, туда массово свозят гражданских, у которых забирают документы.
"С людьми "работают" сотрудники ФСБ РФ. Их цель – поиск граждан, участвовавших в АТО/ООС, украинских военных и правоохранителей", – добавили в разведке.
Далее, пишут в ГУР, людей переправляют на территорию России, в частности, в Таганрог Ростовской области, а также в Краснодарский край.
"После прохождения фильтрационных лагерей украинцев отправляют в экономически депрессивные районы РФ. В качестве конечного пункта назначения называют ряд северных областей, в частности Сахалин. Украинцам предлагают официальное трудоустройство через центры занятости. Соглашающиеся получают документы, запрещающие выезд из российских регионов в течение двух лет", – описали ситуацию военные.
Разведка подчеркивает: есть бесспорные свидетельства бесчеловечного обращения с украинцами, неоказание медицинской помощи, также отмечаются проблемы с питанием.
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