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Россия требует отмены санкций взамен деблокады украинских портов – ООН

Цей матеріал також доступний українською
19.06.2022, 08:02
Россия требует отмены санкций взамен деблокады украинских портов – ООН - Фото
Фото: depositphotos.com

Постоянный координатор ООН в Турции Альваро Родригес подтвердил, что Россия требует частичной отмены санкций взамен деблокады украинских портов для вывоза зерна. 

"Россия хочет, чтобы санкции против экспорта ее зерна и зерновых были сняты, если они не будут препятствовать вывозу зерна из Украины", – сказал Родригес в интервью CNN Turk. 

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Он добавил, что переговоры на высоком уровне продолжаются, и "мы надеемся, что сможем решить эту проблему". 

В начале июня министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что частичное снятие санкций с России ускорит процесс деблокады украинских портов и транспортировки зерна на мировые рынки.  

В Европейском Союзе неоднократно подчеркивали, что западные санкции не касаются экспорта агропродукции из России. 

Турция инициировала создание в Стамбуле специального штаба с представителями Украины, России, ООН и Турции для решения проблемы деблокады украинских портов.  

Согласно предварительному плану, Турция готова предоставить корабли своего военного флота для сопровождения судов с зерном от украинских портов в турецкие. 

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Роман Брыль
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ООН зерно Турция санкции против россии деблокада портов
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