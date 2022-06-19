Россия требует отмены санкций взамен деблокады украинских портов – ООН

Постоянный координатор ООН в Турции Альваро Родригес подтвердил, что Россия требует частичной отмены санкций взамен деблокады украинских портов для вывоза зерна.

"Россия хочет, чтобы санкции против экспорта ее зерна и зерновых были сняты, если они не будут препятствовать вывозу зерна из Украины", – сказал Родригес в интервью CNN Turk.

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Он добавил, что переговоры на высоком уровне продолжаются, и "мы надеемся, что сможем решить эту проблему".

В начале июня министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что частичное снятие санкций с России ускорит процесс деблокады украинских портов и транспортировки зерна на мировые рынки.

В Европейском Союзе неоднократно подчеркивали, что западные санкции не касаются экспорта агропродукции из России.

Турция инициировала создание в Стамбуле специального штаба с представителями Украины, России, ООН и Турции для решения проблемы деблокады украинских портов.

Согласно предварительному плану, Турция готова предоставить корабли своего военного флота для сопровождения судов с зерном от украинских портов в турецкие.

Украина готовит план на случай, если порты не удастся разблокировать.

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Роман Брыль

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