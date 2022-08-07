Россия тянет ПВО в Беларусь, ведет бои на Донбассе и обстрелы на юге – сводка Генштаба

Армия России стягивает дополнительные силы и средства противовоздушной обороны в Беларусь, пытается наступать на ряде направлений на Донбассе и ведет обстрелы на юге в попытке удержать позиции. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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Север

На Волынском и Полесском направлениях армия РФ разворачивает дополнительные силы и средства ПВО. На Северском – обстреляла из артиллерии приграничье Сумской и Черниговской областей.

Слобожанщина

Харьковское – враг бил из артиллерии вдоль всей линии столкновения, нанес удар вертолетами у Верхнего Салтова и Пришиба. Славянское – РФ била из артиллерии, применяет средства РЭБ, безуспешно вела наступательные действия возле Богородичного и Долины.

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Донбасс

Краматорское – враг применял танки и артиллерию, а возле Спорного нанес авиаудар штурмовиками. РФ безуспешно попыталась наступать и отошла возле Верхнекаменского.

Бахмутское – враг вел обстрелы у ряда населенных пунктов, нанес авиаудары у Зайцево и Бахмута. Вел штурмовые действия на направлениях Владимировка-Яковлевка, Покровское-Бахмут, Видродження-Вершина, Новолуганское-Зайцево – оккупантов отбросили назад. Продолжаются боевые действия из-за попытки наступления РФ на направлениях Новолуганское-Кодема, Травневе-Кодема, Семигорье-Зайцево.

Авдеевское – россияне применяют танки и артиллерию, нанесли авиаудары. Враг безуспешно попытался наступать и отошел на направлениях Новобахмутовка-Красногоровка, Спартак-Авдеевка, Веселое-Пески. Новопавловское и Запорожское – РФ била из артиллерии в районе ряда населенных пунктов.

Юг

Южнобугское – РФ обстреливала из танков и артиллерии по всей линии столкновения и в глубине обороны, пытается удержать позиции. Нанесла авиаудары у Андреевки, Белогорки, Великого Артаково, вела интенсивную аэроразведку. В море – четыре носителя крылатых ракет.

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Марк Сировой

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